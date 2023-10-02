В адміністрації Байдена підготували таємну стратегію щодо України, - Politico

Як пише видання, у "делікатній, але несекретній" версії довгострокового плану США викладаються численні кроки, які Вашингтон робить, щоб допомогти Києву викорінити посадові злочини та іншим чином реформувати низку українських секторів. У ньому наголошується, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти вторгнення Росії, і що Київ не може відкладати зусиль у боротьбі з корупцією.

"Сприйняття корупції на найвищому рівні", як йдеться у конфіденційній версії документа, "може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу".

Як нагадує Politico, секретна версія "Інтегрованої країнової стратегії" приблизно втричі довша за публічну версію 22-сторінкового документа, який Держдепартамент розмістив близько місяця тому на своєму сайті.

Як вважають журналісти, адміністрація Байдена хоче чинити тиск на Україну, щоб вона "припинила хабарництво, не в останню чергу тому, що на кону стоять долари США".

Що стосується українців, "за лаштунками відбуваються чесні розмови", сказав американський чиновник, знайомий із політикою щодо України.

Як запевняє ЗМІ, "українське хабарництво вже давно викликає занепокоєння американськими чиновниками, аж до президента Джо Байдена".

Другий американський чиновник, знайомий з дискусіями, підтвердив повідомлення, що адміністрація Байдена веде переговори з українськими лідерами про потенційну обумовленість майбутньої економічної допомоги "реформами по боротьбі з корупцією та перетворення України на привабливіше місце для приватних інвестицій". Такі умови не розглядаються для військової допомоги, сказав чиновник.

Що уявляє собою стратегія?

Інтегрована країнова стратегія - це продукт Держдепу, який спирається на внесок інших частин уряду США, включаючи Міністерство оборони. Він включає списки цілей, терміни їх досягнення та основні етапи, які офіційні особи США хотіли б бачити досягнутими. Цікаво, що Держдепартамент розробляє такі стратегії для багатьох країн раз на кілька років.

Представник Держдепартаменту, виступаючи від імені відомства, не уточнив, чи Вашингтон поділився більш довгою версією стратегії з українським урядом, чи існує секретна версія.

Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, сказав, що багато простих українців, швидше за все, вітають цю стратегію, тому що вони також втомилися від повальної корупції у своїй країні.

"Все гаразд, "поки що це не заважає тій допомозі, яку ми їм надаємо для перемоги у війні", - сказав він.

Про що йдеться у стратегії

У документі йдеться, що виконання американських цілей щодо України включає виконання обіцянок США надати обладнання та навчання, щоб допомогти збройним силам України відбивати атаки Кремля.

У конфіденційній версії також описуються цілі США, такі як допомога у реформуванні елементів апарату національної безпеки України, щоб забезпечити "децентралізований, толерантний до ризику підхід до виконання завдань" і зменшити "можливості для корупції".

Хоча військовий альянс НАТО не є близьким до того, щоб дозволити Україні приєднатися, американська стратегія часто посилається на бажання змусити українську армію прийняти стандарти НАТО.

Головні моменти стратегії по Україні

Одним із моментів, перерахованих у конфіденційній версії, є те, що Міністерство оборони України "сформує професійний корпус молодших офіцерів та унтер-офіцерів, що відповідає стандартній доктрині та принципам НАТО". Навіть формат та зміст українських оборонних документів мають "відбивати термінологію НАТО", йдеться у конфіденційному розділі стратегії.

Крім того, одна із цілей включає створення "плану опору на національному рівні". Як пишуть журналісти, це може означати, що "прості українці будуть чинити опір, якщо Росія отримає більше території".

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створюючи "вітчизняну оборонну промисловість, здатну підтримувати основні потреби", а також середовище, яке стимулює стартапи в галузі оборонних інформаційних технологій, згідно з одним із конфіденційних розділів.

Офіційні особи США, схоже, особливо стурбовані роллю еліти в економіці України. "Деолігархізація, особливо енергетичного та гірничодобувного секторів, є ключовим принципом побудови кращої України", - заявляє публічна частина стратегії. Одним із показників успіху, як мовиться в конфіденційній версії, є те, що український уряд "приймає значні реформи, які децентралізують контроль за енергетичним сектором".

Сполучені Штати, схоже, прагнуть допомогти українським інститутам зміцнити свій потенціал нагляду. Перелічені цілі включають все: від допомоги місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків до реформ у кадрових службах. Як приклад можна навести стратегію, в якій йдеться про те, що США допомагають Рахунковій палаті України покращити її аудиторську та пов'язану з нею роботу, частково для того, щоб вона могла відстежувати пряму бюджетну підтримку зі Сполучених Штатів.

Стратегія також описує способи, якими Сполучені Штати допомагають українському сектору охорони здоров'я, кіберзахисту та організаціям, які борються з дезінформацією. Він закликає підтримати українські антимонопольні зусилля та ініціативи, спрямовані на стимулювання збільшення податкових надходжень до скарбниці країни.

Конфіденційна частина закликає фінансову систему України "збільшити кредитування для стимулювання розширення бізнесу" і знизити роль держави у банківському секторі. Одним із моментів на цьому етапі є те, що "Альфа-банк" прозоро повертається у приватну власність".

Особливі зв'язки із США

Стратегія США, схоже, спрямована на те, щоб Україна не лише зберегла свою орієнтацію на Захід, а й розвивала особливі зв'язки з Америкою.

Один із способів, яким, на думку Вашингтона, це станеться - це англійська мова. У стратегії зазначається, що Сполучені Штати пропонують технічну та іншу допомогу міністерству освіти України для покращення викладання англійської мови та вважають, що надання уроків англійської мови може допомогти реінтеграції українців, звільнених від російської окупації.

Офіційні особи США також допомагають Україні нарощувати потенціал щодо судового переслідування військових злочинів у власній судовій системі. Зокрема йдеться про відбір понад 2 тисячі нових суддів та усунення накопичених понад 9 тисяч скарг на неправомірну поведінку суддів.

Стратегія також закликає відновити дипломатичну присутність США в Україні, розширивши її за межі Києва та охопивши такі міста, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро. "У зв'язку із скороченням персоналу, викликаним повномасштабним російським вторгненням, "посольство залишається в кризовому режимі", йдеться у документі.

Допомога США Україні

Нещодавно у Білому домі заявили, що США найближчим часом нададуть додаткову допомогу Україні.

А також повідомлялося, що США мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени.

Детальніше про допомогу США Україні – у матеріалі РБК-Україна.