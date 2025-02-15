Адміністрація Трампа звільнила співробітників, відповідальних за ядерну безпеку, - CNN

Звільнення відбулися в рамках реформування Міністерства енергетики. За даними CNN, було звільнено понад 300 співробітників. Проте представник Міненерго США спростував кількість звільнених, повідомивши виданню, що звільнено "менше ніж 50 осіб", і що вони "обіймали переважно адміністративні та канцелярські посади".

Серед працівників були співробітники, які перебувають на об'єктах, де виробляється ядерна зброя. Зокрема, вони здійснюють нагляд за підрядниками, які створюють ядерну зброю, а також інспектують зброю. Серед звільнених також були співробітники штаб-квартири, які пишуть вимоги та інструкції для підрядників.

Джерела повідомили CNN, що чиновники, схоже, не знали, що це агентство контролює ядерну зброю Америки.

"(Людей було звільнено, тому що - ред.) ніхто не приділив час, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", - висловило джерело свою думку виданню.

Зі свого боку члени Конгресу США довели свою стурбованість звільненнями до відома Міністерства енергетики. Сенатори відвідали міністра енергетики Кріса Райта, щоб висловити стурбованість скороченнями в NNSA, яке загалом налічує 1800 співробітників на об'єктах по всій країні.

Єдині співробітники, які перебувають на випробувальному терміні і не підпадають під звільнення - це ті, хто працює в Управлінні безпечних перевезень, що відповідає за безпечне транспортування ядерної зброї по країні.