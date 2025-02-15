Администрация Трампа уволила сотрудников, ответственных за ядерную безопасность, - CNN

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа уволили сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA). Это агентство отвечает за управление ядерным запасом страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Увольнения прошли в рамках реформирования Министерства энергетики. По данным CNN, было уволено более 300 сотрудников. Тем не менее представитель Минэнерго США опроверг количество уволенных, сообщив изданию, что уволено "менее 50 человек", и что они "занимали в основном административные и канцелярские должности".
Среди работников были сотрудники, которые находятся на объектах, где производится ядерное оружие. В частности, они осуществляют надзор за подрядчиками, которые создают ядерное оружие, а также инспектируют оружие. Среди уволенных также были сотрудники штаб-квартиры, которые пишут требования и инструкции для подрядчиков.
Источники сообщили CNN, что чиновники, похоже, не знали, что это агентство курирует ядерное оружие Америки.
"(Люди были уволены, потому что - ред.) никто не уделил время, чтобы понять, чем мы занимаемся, и важность нашей работы для национальной безопасности страны", - выразил источник свое мнение изданию.
В свою очередь члены Конгресса США довели свою обеспокоенность увольнениями до сведения Министерства энергетики. Сенаторы посетили министра энергетики Криса Райта, чтобы выразить обеспокоенность сокращениями в NNSA, которое в целом насчитывает 1800 сотрудников на объектах по всей стране.
Единственные сотрудники, которые находятся на испытательном сроке и не подпадают под увольнение - это те, кто работает в Управлении безопасных перевозок, которое отвечает за безопасную транспортировку ядерного оружия по стране.
Напомним, что Трамп и Илон Маск, который возглавляет Департамент эффективности правительства, пытаются сократить государственные расходы в администрации президента.
В частности, Департамент эффективности правительства (DOGE) сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.
Кроме того, недавно Трамп уволил главу Национального архива Коллин Шоган, которая причастна к его уголовному делу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.