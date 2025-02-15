Адміністрація Трампа звільнила співробітників, відповідальних за ядерну безпеку, - CNN
Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA). Це агентство відповідає за управління ядерним запасом країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Звільнення відбулися в рамках реформування Міністерства енергетики. За даними CNN, було звільнено понад 300 співробітників. Проте представник Міненерго США спростував кількість звільнених, повідомивши виданню, що звільнено "менше ніж 50 осіб", і що вони "обіймали переважно адміністративні та канцелярські посади".
Серед працівників були співробітники, які перебувають на об'єктах, де виробляється ядерна зброя. Зокрема, вони здійснюють нагляд за підрядниками, які створюють ядерну зброю, а також інспектують зброю. Серед звільнених також були співробітники штаб-квартири, які пишуть вимоги та інструкції для підрядників.
Джерела повідомили CNN, що чиновники, схоже, не знали, що це агентство контролює ядерну зброю Америки.
"(Людей було звільнено, тому що - ред.) ніхто не приділив час, щоб зрозуміти, чим ми займаємося, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни", - висловило джерело свою думку виданню.
Зі свого боку члени Конгресу США довели свою стурбованість звільненнями до відома Міністерства енергетики. Сенатори відвідали міністра енергетики Кріса Райта, щоб висловити стурбованість скороченнями в NNSA, яке загалом налічує 1800 співробітників на об'єктах по всій країні.
Єдині співробітники, які перебувають на випробувальному терміні і не підпадають під звільнення - це ті, хто працює в Управлінні безпечних перевезень, що відповідає за безпечне транспортування ядерної зброї по країні.
Нагадаємо, що Трамп та Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду, намагаються скоротити державні витрати в адміністрації президента.
Зокрема, Департамент ефективності уряду (DOGE) скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.
Крім того, нещодавно Трамп звільнив главу Національного архіву Коллін Шоган, яка причетна до його кримінальної справи.
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