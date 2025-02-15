Администрация Трампа уволила сотрудников, ответственных за ядерную безопасность, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Увольнения прошли в рамках реформирования Министерства энергетики. По данным CNN, было уволено более 300 сотрудников. Тем не менее представитель Минэнерго США опроверг количество уволенных, сообщив изданию, что уволено "менее 50 человек", и что они "занимали в основном административные и канцелярские должности".

Среди работников были сотрудники, которые находятся на объектах, где производится ядерное оружие. В частности, они осуществляют надзор за подрядчиками, которые создают ядерное оружие, а также инспектируют оружие. Среди уволенных также были сотрудники штаб-квартиры, которые пишут требования и инструкции для подрядчиков.

Источники сообщили CNN, что чиновники, похоже, не знали, что это агентство курирует ядерное оружие Америки.

"(Люди были уволены, потому что - ред.) никто не уделил время, чтобы понять, чем мы занимаемся, и важность нашей работы для национальной безопасности страны", - выразил источник свое мнение изданию.

В свою очередь члены Конгресса США довели свою обеспокоенность увольнениями до сведения Министерства энергетики. Сенаторы посетили министра энергетики Криса Райта, чтобы выразить обеспокоенность сокращениями в NNSA, которое в целом насчитывает 1800 сотрудников на объектах по всей стране.

Единственные сотрудники, которые находятся на испытательном сроке и не подпадают под увольнение - это те, кто работает в Управлении безопасных перевозок, которое отвечает за безопасную транспортировку ядерного оружия по стране.