Адміністрація Трампа не заважатиме Ізраїлю анексувати Західний берег, - Axios

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Держсекретар США Марко Рубіо дав зрозуміти, що адміністрація Трампа не заважатиме Ізраїлю з анексією Західного берега річки Йордан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равида в соцмережі Х.

За його словами, про таку позицію США стверджують два ізраїльські чиновники.

"Держсекретар Марко Рубіо дав зрозуміти на закритих зустрічах, що він не проти анексії Західного берега, і адміністрація Трампа не буде цьому перешкоджати", - пише Барак Равід.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Axios повідомило, що уряд Ізраїлю обговорює анексію частин окупованого Західного берега. Причина в тому, що кілька західних країн мають намір визнати Палестину державою.

Як відомо, визнати державу Палестина мають намір щонайменше Австралія, Канада, Франція і Британія. Країни планують це зробити на Генеральній асамблеї ООН наприкінці вересня. США та Ізраїль зі свого боку намагаються цьому протидіяти.

Зокрема, за даними Axios, міністр стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер і глава МЗС Гідеон Саар повідомили низці європейських колег, що Ізраїль може анексувати частини Західного берега, якщо вони вирішать все-таки визнати Палестину.

Один із європейських чиновників розповів, що Дермер повідомив навіть раднику президента Франції з питань Близького Сходу Анн-Клер Лежандру, що Ізраїль анексує всю "зону С", що становить 60% території Західного берега.

При цьому, як уточнило одне ізраїльське джерело, такий варіант анексії є максималістським. Крім цього Ізраїль розглядає кілька інших варіантів. Детальніше про те, які - читайте в матеріалі РБК-Україна.

