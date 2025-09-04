Администрация Трампа не будет мешать Израилю аннексировать Западный берег, - Axios

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Axios сообщило, что правительство Израиля обсуждает аннексию частей оккупированного Западного берега. Причина в том, что несколько западных стран намерены признать Палестину государством.

Как известно, признать государство Палестина намерены как минимум Австралия, Канада, Франция и Британия. Страны планируют это сделать на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября. США и Израиль в свою очередь пытаются этому противодействовать.

В частности, по данным Axios, министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер и глава МИД Гидеон Саар сообщили ряду европейских коллег, что Израиль может аннексировать части Западного берега, если они решат все таки признать Палестину.

Один из европейских чиновников рассказал, что Дермер сообщил даже советнику президента Франции по Ближнему Востоку Анн-Клер Лежандру, что Израиль аннексирует всю "зону С", составляющую 60% територии Западного берега.

При этом, как уточнил один израильский источник, такой вариант аннексии является максималистским. Помимо этого Израиль рассматривает несколько других вариантов. Подробнее о том, какие - читайте в материале РБК-Украина.