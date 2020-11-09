Администрация Трампа может ввести новые санкции против Ирана

Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и рядом других стран готовится ввести новый пакет санкций против Ирана. Они должны вступить в силу до 20 января.

Об этом сообщает американский портал Аxios со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, накануне специальный представитель США по Ирану Эллиотт Абрамс вылетел в Тель-Авив, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху новые ограничения против Тегерана.

По данным источников, санкции должны ограничить возможности будущего президента США Джозефа Байдена вернуться к договору СВПД.

"Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января", - заявил израильский источник портала.

Отмечается, что новые ограничения не будут связаны с иранской ядерной программой, но будут направлены на сдерживание разработки в стране баллистических ракет.

После переговоров в Тель-Авиве Абрамс отправится в ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы скоординировать пакет санкций с властями этих стран, полагают собеседники портала.

Ядерная сделка с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году между Тегераном и "шестеркой" международных переговорщиков - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.

Согласно условиям сделки, отдельный ее участник может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия сделки нарушены.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.