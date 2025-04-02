Адміністрація Трампа введе 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок

У повідомленні Федерального реєстру Міністерство торгівлі повідомило, що мита на пиво та порожні алюмінієві банки будуть стягуватись, починаючи з 12:01 за східним часом у п’ятницю, 4 квітня.

Наразі у повідомленні про перегляд попередніх змін тарифів на алюміній Трампа вказано лише тарифний код для пива, виготовленого з солоду. У ньому не згадується підпорядкований код для імпорту пива в скляній тарі.

За даними Бюро перепису населення США, цей крок стане суттєвим ударом по імпорту пива, який у 2024 році перевищив 7,5 мільярда доларів. Наразі Мексика домінує в імпорті пива в США (6,3 мільярда доларів минулого року), за нею йдуть: