Администрация Трампа введет 25% пошлину на импорт пива и алюминиевых банок

В сообщении Федерального реестра Министерство торговли сообщило, что пошлины на пиво и пустые алюминиевые банки будут взиматься, начиная с 12:01 по восточному времени в пятницу, 4 апреля.

Сейчас в сообщении о пересмотре предыдущих изменений тарифов на алюминий Трампа указано только тарифный код для пива, изготовленного из солода. В нем не упоминается подчиненный код для импорта пива в стеклянной таре.

По данным Бюро переписи населения США, этот шаг станет существенным ударом по импорту пива, который в 2024 году превысил 7,5 миллиарда долларов. Сейчас Мексика доминирует в импорте пива в США (6,3 миллиарда долларов в прошлом году), за ней следуют: