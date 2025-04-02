Адміністрація Трампа введе 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок
Адміністрація американського президента Дональда Трампа запровадила 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок. Рішення набуде чинності вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний реєстр Міністерства торгівлі США та Reuters.
У повідомленні Федерального реєстру Міністерство торгівлі повідомило, що мита на пиво та порожні алюмінієві банки будуть стягуватись, починаючи з 12:01 за східним часом у п’ятницю, 4 квітня.
Наразі у повідомленні про перегляд попередніх змін тарифів на алюміній Трампа вказано лише тарифний код для пива, виготовленого з солоду. У ньому не згадується підпорядкований код для імпорту пива в скляній тарі.
За даними Бюро перепису населення США, цей крок стане суттєвим ударом по імпорту пива, який у 2024 році перевищив 7,5 мільярда доларів. Наразі Мексика домінує в імпорті пива в США (6,3 мільярда доларів минулого року), за нею йдуть:
- Нідерланди (683 мільйони доларів),
- Ірландія (192 мільйони доларів),
- Канада (73 мільйони доларів).
Мита США
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про плани ввести мита на товари з країн Євросоюзу.
Раніше адміністрація Трампа вже запровадила тарифи на імпортовану сталь і алюміній, а також вищі мита на автомобілі, які набудуть чинності 3 квітня.
А у ЄС заявили, що мають "рішучий план" заходів у відповідь на мита, запроваджені та заплановані до запровадження президентом США Дональдом Трампом.
Сьогодні стало відомо, що Трамп має намір оголосити про наймасштабніші торгівельні обмеження США за століття.
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