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Администрация Трампа введет 25% пошлину на импорт пива и алюминиевых банок

США, Среда 02 апреля 2025 21:48
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Администрация Трампа введет 25% пошлину на импорт пива и алюминиевых банок Фото: США введет пошлину на импорт пива и алюминиевых банок (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Администрация американского президента Дональда Трампа ввела 25% пошлину на импорт пива и алюминиевых банок. Решение вступит в силу уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный реестр Министерства торговли США и Reuters.

В сообщении Федерального реестра Министерство торговли сообщило, что пошлины на пиво и пустые алюминиевые банки будут взиматься, начиная с 12:01 по восточному времени в пятницу, 4 апреля.

Сейчас в сообщении о пересмотре предыдущих изменений тарифов на алюминий Трампа указано только тарифный код для пива, изготовленного из солода. В нем не упоминается подчиненный код для импорта пива в стеклянной таре.

По данным Бюро переписи населения США, этот шаг станет существенным ударом по импорту пива, который в 2024 году превысил 7,5 миллиарда долларов. Сейчас Мексика доминирует в импорте пива в США (6,3 миллиарда долларов в прошлом году), за ней следуют:

  • Нидерланды (683 миллиона долларов),
  • Ирландия (192 миллиона долларов),
  • Канада (73 миллиона долларов).

Пошлины США

Напомним, что президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о планах ввести пошлины на товары из стран Евросоюза.

Ранее администрация Трампа уже ввела тарифы на импортируемую сталь и алюминий, а также более высокие пошлины на автомобили, которые вступят в силу 3 апреля.

А в ЕС заявили, что имеют "решительный план" мер в ответ на пошлины, введенные и запланированные к введению президентом США Дональдом Трампом.

Сегодня стало известно, что Трамп намерен объявить о самых масштабных торговых ограничениях США за столетие.

Это может создать непредсказуемые экономические риски. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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