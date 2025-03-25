Адміністрація Трампа подала апеляцію на поновлення звільнених держслужбовців

Надзвичайна апеляція є останньою спробою команди президента втрутитися у справу від імені найвищої судової інстанції країни.

У справі, що розглядається, федеральний суддя у Сан-Франциско видав попередню судову заборону, яка вимагала від більше десятка федеральних агентств "негайно" повернути робочі місця понад 16 тисячам працівникам, які перебувають на випробувальному терміні.

"Надзвичайно широкі засоби правового захисту, надані окружним судом, зараз завдають постійної, непоправної шкоди виконавчій владі, що вимагає термінового втручання Суду", - написала в судових документах виконуюча обов'язки генерального прокурора Сара Гарріс.

Вона зазначила, що рішення окружного судді США Вільяма Алсупа "змусило уряд розпочати масштабні адміністративні заходи з поновлення на роботі тисяч звільнених працівників упродовж декількох днів".

Прохання адміністрації з'явилося тоді, коли федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско розглядає аналогічну термінову апеляцію від адміністрації, подану 14 березня.

"Кожен додатковий день, упродовж якого судова заборона залишається чинною, - це день, коли шість виконавчих агентств фактично перебувають під управлінням окружного суду, що вимагає негайної допомоги з боку цього суду", - стверджує Гарріс.

Перемога профспілок

Рішення Алсупа стало однією з рідкісних перемог федеральних профспілок, які оскаржували зусилля адміністрації щодо скорочення робочої сили. В той час, як інші федеральні судді відмовилися зупинити хвилю звільнень, Алсуп заявив, що ухвалив своє рішення, бо вважав, що Управління кадрового менеджменту (OPM) незаконно наказало відомствам на початку цього року звільнити працівників на випробувальному терміні, які, як правило, пропрацювали менше року.

Рішення було винесене у справі, порушеній профспілками та іншими сторонами, які оскаржували роль OPM у звільненнях, що торкнулися тисяч працівників і викликали шок у різних федеральних установах. Деяких зі звільнених міністерства знову прийняли на роботу.

Адміністрація Трампа націлилася на працівників, що перебувають на випробувальному терміні, оскільки вони мають менше гарантій зайнятості та їх простіше звільнити. Хоча вони, як правило, не можуть оскаржити своє звільнення в Раді захисту систем заслуг, вони можуть це зробити, якщо рішення було ухвалене з "упереджених політичних міркувань" або "сімейного стану".

Верховний суд підтримає звільнених службовців

Гарріс повідомила Верховному суду, що "деякі" звільнені працівники, які перебували на випробувальному терміні, подали скарги до Офісу спеціального радника. Вона стверджує, що рішення Алсупа суперечить адміністративним процедурам, встановленим Конгресом для вирішення подібних звільнень.

"Оголошувати відкритий сезон для оскарження федерального кадрового менеджменту особливо нерозумно, бо Конгрес створив зовсім іншу систему для вирішення юридичних проблем, пов'язаних зі звільненням федеральних службовців", - написала вона. І додала, що дозвіл профспілкам "прямувати до окружного суду і висувати претензії, які самі постраждалі федеральні службовці не можуть висунути, підірве весь цей процес".

Норм Айзен, який представляє позивачів у складі Фонду захисників демократії штату, переконаний, що суд підтримає рішення Алсупа.

"Адміністрація Трампа незаконно звільнила десятки тисяч федеральних службовців, як належним чином зазначив суддя Алсуп. Спроби адміністрації заблокувати допомогу наразі провалилися, і тепер вони звертаються до Верховного суду - безпідставно", - сказав Айзен.