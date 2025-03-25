Администрация Трампа подала апелляцию на восстановление уволенных госслужащих

Чрезвычайная апелляция является последней попыткой команды президента вмешаться в дело от имени высшей судебной инстанции страны.

В рассматриваемом деле федеральный судья в Сан-Франциско выдал предварительный судебный запрет, который требовал от более десятка федеральных агентств "немедленно" вернуть рабочие места более 16 тысячам работников, находящихся на испытательном сроке.

"Чрезвычайно широкие средства правовой защиты, предоставленные окружным судом, сейчас наносят постоянный, непоправимый ущерб исполнительной власти, что требует срочного вмешательства Суда", - написала в судебных документах исполняющая обязанности генерального прокурора Сара Харрис.

Она отметила, что решение окружного судьи США Уильяма Алсупа "заставило правительство начать масштабные административные меры по восстановлению на работе тысяч уволенных работников в течение нескольких дней".

Просьба администрации появилась тогда, когда федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско рассматривает аналогичную срочную апелляцию от администрации, поданную 14 марта.

"Каждый дополнительный день, в течение которого судебный запрет остается в силе, - это день, когда шесть исполнительных агентств фактически находятся под управлением окружного суда, что требует немедленной помощи со стороны этого суда", - утверждает Харрис.

Победа профсоюзов

Решение Алсупа стало одной из редких побед федеральных профсоюзов, которые оспаривали усилия администрации по сокращению рабочей силы. В то время, как другие федеральные судьи отказались остановить волну увольнений, Алсуп заявил, что принял свое решение, поскольку считал, что Управление кадрового менеджмента (OPM) незаконно приказало ведомствам в начале этого года уволить работников на испытательном сроке, которые, как правило, проработали менее года.

Решение было вынесено по делу, возбужденному профсоюзами и другими сторонами, которые оспаривали роль OPM в увольнениях, затронувших тысячи работников и вызвавших шок в различных федеральных учреждениях. Некоторых из уволенных министерства вновь приняли на работу.

Администрация Трампа нацелилась на работников, находящихся на испытательном сроке, поскольку они имеют меньше гарантий занятости и их проще уволить. Хотя они, как правило, не могут обжаловать свое увольнение в Совете защиты систем заслуг, они могут это сделать, если решение было принято по "предвзятым политическим соображениям" или "семейному положению".

Верховный суд поддержит уволенных служащих

Харрис сообщила Верховному суду, что "некоторые" уволенные работники, которые находились на испытательном сроке, подали жалобы в Офис специального советника. Она утверждает, что решение Алсупа противоречит административным процедурам, установленным Конгрессом для решения подобных увольнений.

"Объявлять открытый сезон для обжалования федерального кадрового менеджмента особенно глупо, потому что Конгресс создал совершенно другую систему для решения юридических проблем, связанных с увольнением федеральных служащих", - написала она. И добавила, что разрешение профсоюзам "направляться в окружной суд и выдвигать претензии, которые сами пострадавшие федеральные служащие не могут выдвинуть, подорвет весь этот процесс".

Норм Айзен, представляющий истцов в составе Фонда защитников демократии штата, убежден, что суд поддержит решение Алсупа.

"Администрация Трампа незаконно уволила десятки тысяч федеральных служащих, как должным образом отметил судья Алсуп. Попытки администрации заблокировать помощь пока провалились, и теперь они обращаются в Верховный суд - безосновательно", - сказал Айзен.