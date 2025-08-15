Адміністрація Трампа має намір купити частку в Intel, - Bloomberg

За словами джерел, угода допоможе зміцнити позиції запланованого заводу Intel в Огайо.

Раніше компанія обіцяла перетворити цей майданчик на найбільший у світі завод з виробництва мікросхем, хоча угоди неодноразово відкладалися. Розмір потенційної частки уряду США поки що незрозумілий.

Як розповіли джерела, ці плани стали результатом зустрічі Трампа і гендиректора Intel Ліп-Бу Тана цього тижня.

Деталі ще уточнюються, але, як передбачається, уряд США оплатить цю частку, говорить одне з джерел. Інше сказало, що плани залишаються невизначеними.

У самій корпорації відмовилися коментувати ці обговорення. Однак представник Intel сказав, що компанія "глибоко віддана підтримці зусиль президента Трампа зі зміцнення лідерства США у сфері технологій і виробництва".

"Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи з адміністрацією Трампа для просування цих спільних пріоритетів, але ми не збираємося коментувати чутки або домисли", - заявили в Intel.

Білий дім зі свого боку не відразу відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

Bloomberg зазначає, що будь-яка угода зміцнить фінансове становище Intel, оскільки компанія скорочує витрати і робочі місця. Це також передбачає, що Тан залишиться "біля керма" компанії.

За словами одного з джерел, можливі угоди адміністрації, ймовірно, розробляються на основі проекту MP Materials. Це передбачає інвестиції в акціонерний капітал, гарантовані закупівлі, кредити і приватне фінансування, поряд із державним партнерством.

Багато хто в адміністрації вважає, що такі важелі дають інвесторам повну впевненість у тому, що проєкт підтриманий найкредитоспроможнішою установою у світі, а також забезпечують захист коштів платників податків.