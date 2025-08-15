RU

Администрация Трампа намерена купить долю в Intel, - Bloomberg

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с корпорацией Intel, чтобы американское правительство приобрело долю в компании-производителе микросхем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, сделка поможет укрепить позиции запланированного завода Intel в Огайо.

Ранее компания обещала превратить эту площадку в крупнейший в мире завод по производству микросхем, хотя сделки неоднократно откладывались. Размер потенциальной доли правительства США пока неясен.

Как рассказали источники, данные планы стали результатом встречи Трампа и гендиректора Intel Лип-Бу Тана на этой неделе.

Детали еще уточняются, но как предполагается, правительство США оплатит эту долю, говорит один из источников. Другой сказал, что планы остаются неопределенными.

В самой корпорации отказались комментировать эти обсуждении. Однако представитель Intel сказал, что компания "глубоко привержена поддержке усилий президента Трампа по укреплению лидерства США в сфере технологий и производства".

"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с администрацией Трампа для продвижения этих общих приоритетов, но мы не собираемся комментировать слухи или домыслы", - заявили в Intel.

Белый дом в свою очередь не сразу ответил на просьбы прокомментировать ситуацию.

Bloomberg отмечает, что любая сделка укрепит финансовое положение Intel, поскольку компания сокращает расходы и рабочие места. Это также предполагает, что Тан останется "у руля" компании.

По словам одного из источников, возможные сделки администрации, вероятно, разрабатываются на основе проекта MP Materials. Это подразумевает инвестиции в акционерный капитал, гарантированные закупки, кредиты и частное финансирование, наряду с государственным партнерством.

Многие в администрации считают, что такие рычаги дают инвесторам полную уверенность в том, что проект поддержан самым кредитоспособным учреждением в мире, а также обеспечивают защиту средств налогоплательщиков.

Что предшествовало

Напомним, около недели назад президент США Дональд Трамп потребовал немедленной отставки руководителя Intel Лип-Бу Тана. Его публикация появилась после того, как один из сенаторов направил президенту компании письмо, выразив обеспокоенность об инвестициях Тана, а также его связями с Китаем.

Однако вскоре Трамп отметил, что Тан будет сотрудничать с правительством США в вопросе преодоления убытков в бизнесе микросхем.

