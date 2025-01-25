Адміністрація Трампа доручила Пентагону зняти обмеження на бомби для Ізраїлю, - Axios

Як розповіли Axios три ізраїльські чиновники, адміністрація Трампа вирішила скасувати заборону свого попередника Джо Байдена на постачання Ізраїлю 2000-фунтових (приблизно 900 кг) авіаційних бомб. Ця заборона, як нагадує Axios, у травні минулого року спричинила одну з найбільших криз у відносинах між США та Ізраїлем за час війни в Газі.

За словами ізраїльського чиновника, уряд Ізраїлю отримав повідомлення від Пентагону про зняття обмеження ще у п'ятницю, 24 січня. Очікується, що 1800 бомб MK-84, які зберігалися в США, будуть завантажені на корабель і доставлені в Ізраїль найближчими днями.

Axios також нагадало, що адміністрація Байдена, коли запроваджувала обмеження, керувалась занепокоєнням, що застосування цих важких авіабомб може спричинити значні жертви серед цивільного населення Сектору Гази.