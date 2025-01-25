Администрация Трампа поручила Пентагону снять ограничения на бомбы для Израиля, - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа решила снять ограничения на поставки Израилю тяжелых авиационных бомб. Соответствующее распоряжение уже получил Пентагон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Axios.
Как рассказали Axios три израильских чиновника, администрация Трампа решила отменить запрет своего предшественника Джо Байдена на поставки Израилю 2000-фунтовых (примерно 900 кг) авиационных бомб. Этот запрет, как напоминает Axios, в мае прошлого года вызвал один из крупнейших кризисов в отношениях между США и Израилем за время войны в Газе.
По словам израильского чиновника, правительство Израиля получило уведомление от Пентагона о снятии ограничения еще в пятницу, 24 января. Ожидается, что 1800 бомб MK-84, которые хранились в США, будут загружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.
Axios также напомнило, что администрация Байдена, когда вводила ограничения, руководствовалась беспокойством, что применение этих тяжелых авиабомб может привести к значительным жертвам среди гражданского населения Сектора Газа.
В октябре 2023 года боевики ХАМАС напали из Сектора Газа на территорию Израиля. Это кратковременное вторжение, которое сопровождалось массовыми убийствами, привело к полномасштабной войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа. А со временем конфликт перекинулся и на территорию соседнего Ливана.
Однако в январе этого года при посредничестве США, Катара и других стран удалось достичь соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Перемирие начало действовать в минувшее воскресенье, 19 января, после того, как боевики ХАМАС освободили нескольких израильских заложников.
Больше о соглашении между Израилем и ХАМАС - читайте в материале РБК-Украина.
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