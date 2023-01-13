Адміністрація США проситиме Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині, але є нюанс, - WSJ

За словами офіційних осіб, схвалення Конгресу залежить від згоди Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Видання зазначає, що Туреччина заблокувала заявки двох країн через заперечення проти їхніх зв'язків із курдськими сепаратистськими угрупованнями. Обидві країни поклали край десятиліттям нейтралітету, вирішивши минулого року вступити до НАТО у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Продаж Туреччині, яку адміністрація розглядала понад рік, виявився більшим, ніж очікувалося. За словами офіційних осіб, знайомих із пропозиціями, він включає 40 нових літаків і комплекти для капітального ремонту 79 власних турецьких F-16.

Повідомлення Конгресу про угоду приблизно збігатиметься з візитом у Вашингтон наступного тижня міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу. За словами однієї з офіційних осіб, продаж Туреччини також включає понад 900 ракет класу "повітря-повітря" та 800 бомб.

Окремий продаж Греції, який грецький уряд запросив у червні 2022 року, включає щонайменше 30 нових F-35. Хоча офіційні особи назвали час повідомлення як Туреччини, так і Греції випадковим, це може придушити протести Афін щодо продажу F-16, якщо їх запит також буде задоволений. Греція та Туреччина є історичними регіональними суперниками, і продаж Туреччини сам собою, швидше за все, викличе швидке засудження з боку Афін.

Потенційний продаж літака може мати далекосяжні наслідки для зусиль Вашингтона щодо зміцнення зв'язків із парою союзників по НАТО на тлі реакції Заходу на напад Росії на Україну.