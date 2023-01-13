Администрация США будет просить Конгресс одобрить продажу F-16 Турции, но есть нюанс, - WSJ

По словам официальных лиц, одобрение Конгресса зависит от согласия Турции о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Издание отмечает, что Турция заблокировала заявки двух стран из-за возражений против их связей с курдскими сепаратистскими группировками. Обе страны положили конец десятилетиям нейтралитета, решив в прошлом году вступить в НАТО в ответ на вторжение России в Украину.

Продажа Турции, которую администрация рассматривала более года, оказалась больше, чем ожидалось. По словам официальных лиц, знакомых с предложениями, он включает в себя 40 новых самолетов и комплекты для капитального ремонта 79 собственных турецких F-16.

Сообщение Конгресса о соглашении будет примерно совпадать с визитом в Вашингтон на следующей неделе министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. По словам одного из официальных лиц, продажа Турции также включает более 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 бомб.

Отдельная продажа Греции, которую греческое правительство пригласило в июне 2022 года, включает по меньшей мере 30 новых F-35. Хотя официальные лица назвали время сообщения как Турции, так и Греции случайным, это может подавить протесты Афин по продаже F-16, если их запрос также будет удовлетворен. Греция и Турция являются историческими региональными соперниками, и продажа Турции сама собой, скорее всего, вызовет скорейшее осуждение со стороны Афин.

Потенциальная продажа самолета может иметь далеко идущие последствия для усилий Вашингтона по укреплению связей с парой союзников по НАТО на фоне реакции Запада на нападение России на Украину.