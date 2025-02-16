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Адміністрація США хоче досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня, - Bloomberg

Вашингтон, Неділя 16 лютого 2025 19:05
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Адміністрація США хоче досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня. І прямо заявила про це європейським партнерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, європейські чиновники працюють над збільшенням витрат на оборону та на підтримку України. Ці плани не будуть оголошені до парламентських виборів у Німеччині 23 лютого.

На завтра лідери кількох країн ЄС запрошені до Парижа, щоб разом із президентом Франції Еммануелем Макроном розпочати підготовку цих заходів. Імовірно, на саміті обговорюватимуть і можливість відправки європейських військ в Україну.

Bloomberg із посиланням на джерела серед європейських чиновників зазначає, що адміністрація Трампа прямо заявила, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня.

При цьому деякі європейські чиновники кажуть, що темпи переговорів, які розпочнуться наступного тижня в Саудівській Аравії за участю представників США і Росії, амбітні, але потенційно нереалістичні.

Набагато реалістичніше домогтися рішення до кінця 2025 року, зазначив один зі співрозмовників. У Раді національної безпеки Білого дому не відповіли на прохання про коментар, додав Bloomberg.

Нагадаємо, раніше Financial Times писало, що Трамп і Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Однак офіційно про ці терміни ще ніхто не говорив.

Український президент Володимир Зеленський каже, що на сьогодні немає мирного плану, оскільки нічого не узгоджено між Україною, США та європейськими партнерами.

Побічно на те, що мирний процес може прискоритися, вказують майбутні переговори в Саудівській Аравії. Не виключено, що за їх результатами до кінця лютого відбудеться зустріч Трампа з Володимиром Путіним.

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