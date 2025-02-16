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Администрация США хочет достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля, - Bloomberg

Вашингтон, Воскресенье 16 февраля 2025 19:05
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Администрация США хочет достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля. И прямо заявила об этом европейским партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, европейские чиновники работают над увеличением расходов на оборону и на поддержку Украины. Эти планы не будут объявлены до парламентских выборов в Германии 23 февраля.

На завтра лидеры нескольких стран ЕС приглашены в Париж, чтобы вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приступить к подготовке этих мер. Вероятно, на саммите будет обсуждаться и возможность отправки европейских войск в Украину.

Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников отмечает, что администрация Трампа прямо заявила, что хочет добиться прекращения огня в Украине до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля.

При этом некоторые европейские чиновники говорят, что темпы переговоров, которые начнутся на следующей неделе в Саудовской Аравии с участием представителей США и России, амбициозны, но потенциально нереалистичны.

Гораздо более реалистично добиться решения до конца 2025 года, отметил один из собеседников. В Совете национальной безопасности Белого дома не ответили на просьбу о комментарии, добавил Bloomberg.

Напомним, ранее Financial Times писало, что Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая. Однако официально об этих сроках еще никто не говорил.

Украинский президент Владимир Зеленский говорит, что на сегодня нет мирного плана, поскольку ничего не согласовано между Украиной, США и европейскими партнерами.

Косвенно на то, что мирный процесс может ускориться, указывают предстоящие переговоры в Саудовской Аравии. Не исключено, что по из результатам до конца февраля пройдет встреча Трампа с Владимиром Путиным.

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