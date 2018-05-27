Администрация Обамы знала о роли 53 бригады ВС России в катастрофе МН17, - Observer

Источники в ЦРУ утверждают, что Вашингтон знал детали катастрофы МН17 уже через два дня

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы знала о причастности 53 бригады Вооруженных сил России к катастрофе МН17 на Донбассе. Об этом пишет американский аналитик Джон Шинлер в материале для Observer.

В частности, аналитик отмечает, что информация о роли Главного разведывательного управления Генштаба РФ была известна почти сразу после того, как Украина обнародовала перехваченные данные радиоразведки (SIGINT). Кроме того, немецкие журналисты-расследователи через несколько месяцев после катастрофы МН17 указали на причастность 53 бригады.

Также со ссылкой на источники в американской разведке сообщается, что Вашингтон имел данные SIGINT, которые свидетельствовали о роли российских военных в уничтожении самолета. А администрация Барака Обамы уже через пару дней после катастрофы была проинформирована обо всех ее деталях, однако выбрала бездействие, когда Кремль распространял ложные сообщения.

Напомним, на этой неделе Объединенная следственная группа по катастрофе MH17 заявила, что самолет на Донбассе сбили из "Бука" российской 53 бригады.