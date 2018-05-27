Адміністрація Обами знала про роль 53 бригади ЗС Росії в катастрофі МН17, - Observer

Джерела в ЦРУ стверджують, що Вашингтон знав деталі катастрофи МН17 вже через два дні

Адміністрація попереднього президента США Барака Обами знала про причетність 53 бригади Збройних сил Росії до катастрофи МН17 на Донбасі. Про це пише американський аналітик Джон Шинлер в матеріалі для Observer.

Зокрема, аналітик зазначає, що інформація про роль Головного розвідувального управління Генштабу РФ була відома майже відразу після того, як Україна оприлюднила перехоплені дані радіорозвідки (SIGINT). Крім того, німецькі журналісти-розслідувачі через кілька місяців після катастрофи МН17 вказали на причетність 53 бригади.

Також з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляється, що Вашингтон мав дані SIGINT, які свідчили про роль російських військових до знищення літака. А адміністрація Барака Обами вже за пару днів після катастрофи була проінформована про всі її деталі, однак обрала бездіяльність, коли Кремль поширював неправдиві повідомлення.

Нагадаємо, на цьому тижні Об'єднана слідча група катастрофи MH17 заявила, що літак на Донбасі збили з "Бука" російської 53 бригади.