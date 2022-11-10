ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден заявив, що США виконують далеко не всі прохання України

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 10 листопада 2022 03:41
Байден заявив, що США виконують далеко не всі прохання України Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація США виконує далеко не всі прохання України та відмовилася створювати безпольотну зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

Крім того, за словами Байдена, США не збираються відправляти в Україну HIMARS з ракетами дальністю понад 965 км, тому що президент "не хоче", щоб Збройні сили України почали бомбардувати територію РФ.

"Між іншим, ми не надавали Україні карт-бланш. Ми багато чого не робили для України. Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безпольотної зони в небі над Україною", - сказав він.

Раніше Байден заявив, що наказ Росії про відступ військ з Херсона на лівий берег річки Дніпро показав, що Москва має реальні проблеми зі збройними силами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Зброя з США
NEWS
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією