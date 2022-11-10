Администрация Байдена отказалась предоставить Украине беспилотники Gray Eagle, - WSJ

США не предоставит Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, поскольку в администрации президента Джо Байдена считают, что это может привести к эскалации конфликта.

Издание отмечает, что члены Конгресса от обеих партий призвали администрацию передать Украине средневысотные вооруженные беспилотники, которые могут летать более 24 часов, в том числе, и Gray Eagle MQ-1C. Однако, как отмечают источники, осведомленные о ситуации, такое решение не было принято.

"Это лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России", - отмечает издание.