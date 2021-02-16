UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Администрация Байдена укрепляет сотрудничество с НАТО

Автор: Артур Родивилов

Администрация президента Байдена воспользуется предстоящей встречей НАТО, чтобы начать усилия по восстановлению доверия с европейскими союзниками. Министр обороны Ллойд Остин подчеркнет приверженность США трансатлантическому альянсу после открытой враждебности экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Популярные новости
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек 14 февраля 2021
Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа 13 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Италия продлила запрет на открытие горнолыжных курортов 15 февраля 2021
О чем будут говорить Путин и Лукашенко: названы возможные темы переговоров 15 февраля 2021
Белый дом "глубоко обеспокоен" докладом ВОЗ о возникновении COVID-19 из Китая 13 февраля 2021
В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия 14 февраля 2021
Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется 13 февраля 2021
В Ливане началась вакцинация от COVID-19 14 февраля 2021
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 150 14 февраля 2021

Встреча министров обороны НАТО, которая состоится 17-18 февраля, станет первым крупным европейским мероприятием с момента инаугурации Байдена. Президент выступит с речью на виртуальном собрании Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

По словам источников, Пентагон при Байдене не прекратит настаивать на достижении целевых показателей по расходам на оборону в странах НАТО, но сосредоточится на достижении прогресса в укреплении коллективной обороны.

"Доверие нельзя построить в одночасье, это требует времени. Для этого нужны не просто слова, а действия", - сказал анонимный источник в Министерстве обороны США.

Чтобы подчеркнуть позицию Байдена по НАТО, Белый дом пошел на редкий шаг, опубликовав видео первого разговора президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором он использовал слово "священные" для описания обязательств по коллективной обороне.

Однако Байдена может ждать непростой путь к восстановлению отношений с Европой после того, как Трамп нарушил ряд обязательств перед европейскими союзниками, в том числе вышел из ядерного соглашения с Ираном и Парижского соглашения по климату.

"В европейском оборонном сообществе накопилась усталость от Трампа и его непредсказуемости, - сказал европейский дипломатический источник в НАТО. - Мы четыре года не общались друг с другом, а мир изменился за это время. Байдену предстоит многое восстановить в отношениях с Европой".

Напомним, американское министерство обороны приостановило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативном совете. Пентагон также рассматривает отмену вывода войск из Германии.

Ранее сообщалось, что Джо Байден еще не спланировал свой первый зарубежный визит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОПентагон
Читайте также
НАТО готово развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге
Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем
Прогноз погоды