Адміністрація Байдена зміцнює співпрацю з НАТО

Зустріч міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 17-18 лютого, стане першим великим європейським заходом з моменту інавгурації Байдена. Президент виступить з промовою на віртуальних зборах Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого.

За словами джерел, Пентагон при Байдені не припинить наполягати на досягненні цільових показників щодо витрат на оборону в країнах НАТО, але зосередитися на досягненні прогресу в зміцненні колективної оборони.

"Довіру не можна побудувати відразу, це вимагає часу. Для цього потрібні не просто слова, а дії", - сказав анонімне джерело в Міністерстві оборони США.

Щоб підкреслити позицію Байдена з НАТО, Білий дім пішов на рідкісний крок, опублікувавши відео першої розмови президента з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в якій він використовував слово "священні" для опису зобов'язань щодо колективної оборони.

Однак Байдена може чекати непростий шлях до відновлення відносин з Європою після того, як Трамп порушив низку зобов'язань перед європейськими союзниками, в тому числі вийшов з ядерної угоди з Іраном і Паризької угоди по клімату.

"В європейській оборонній спільноті накопичилася втома від Трампа та його непередбачуваності, - сказало європейське дипломатичне джерело в НАТО. - Ми чотири роки не спілкувалися один з одним, а світ змінився за цей час. Байдену належить багато відновити у відносинах з Європою".