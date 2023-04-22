Адміністрація Байдена схиляється до евакуації персоналу з Судану, - NBC

Як повідомили виданню джерела, знайомі з планом евакуації, в ньому візьмуть участь декілька десятків громадян США, що працюють в Судані під егідою посольства.

Крім цього, в четвер Пентагон заявив, що США направляють в регіон додаткові війська на випадок, якщо вони будуть потрібні для евакуації.

"Ми приділяємо пильну увагу і оцінюємо ситуацію на місці, але остаточне рішення ще не прийняте", - прокоментував питання евакуації представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

За даними NBC, в Судані наразі проживає більш ніж 16000 американців, з яких 500 вже звернулись до посольства, а 55 - запросили евакуацію.