Адміністрація Байдена проведе брифінг для сенаторів щодо "атаки" на Кремль, - Politico
Чиновники Білого дому сьогодні, 3 травня, проведуть брифінг щодо "атаки" на Кремль для комітету Сенату з розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначає видання, брифінг відбудеться о 14:30 за місцевим часом (21:30 за київським).
При цьому американські розвідувальні служби відмовилися надавати виданню будь-які коментарі щодо звинувачень України з боку Кремля.
Два неназвані американські чиновники в коментарі журналістам розповіли, що в адміністрації Байдена все ще працюють над тим, щоб підтвердити, чи була передбачувана атака замовлена Києвом, проведена нелегальною проукраїнською групою чи це була операція Росії.
Нагадаємо, Кремль сьогодні, 3 травня, нібито атакували за допомогою безпілотників. Росія почала звинувачувати Україну.
Пізніше в мережі з'явилися відео, на яких можна помітити момент удару по Кремлю.
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до інциденту в Москві.
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