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Адміністрація Байдена проведе брифінг для сенаторів щодо "атаки" на Кремль, - Politico

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Вашингтон, Середа 03 травня 2023 19:10
Адміністрація Байдена проведе брифінг для сенаторів щодо "атаки" на Кремль, - Politico Фото: Адміністрація Байдена проведе брифінг для сенаторів щодо атаки на Кремль (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чиновники Білого дому сьогодні, 3 травня, проведуть брифінг щодо "атаки" на Кремль для комітету Сенату з розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, брифінг відбудеться о 14:30 за місцевим часом (21:30 за київським).

При цьому американські розвідувальні служби відмовилися надавати виданню будь-які коментарі щодо звинувачень України з боку Кремля.

Два неназвані американські чиновники в коментарі журналістам розповіли, що в адміністрації Байдена все ще працюють над тим, щоб підтвердити, чи була передбачувана атака замовлена Києвом, проведена нелегальною проукраїнською групою чи це була операція Росії.

Нагадаємо, Кремль сьогодні, 3 травня, нібито атакували за допомогою безпілотників. Росія почала звинувачувати Україну.

Пізніше в мережі з'явилися відео, на яких можна помітити момент удару по Кремлю.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до інциденту в Москві.

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