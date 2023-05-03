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Администрация Байдена проведет брифинг для сенаторов по "атаке" на Кремль, - Politico

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Вашингтон, Среда 03 мая 2023 19:10
Администрация Байдена проведет брифинг для сенаторов по "атаке" на Кремль, - Politico Фото: Администрация Байдена проведет брифинг для сенаторов по "атаке" на Кремль (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чиновники Белого дома сегодня, 3 мая, проведут брифинг по "атаке" на Кремль для комитета Сената по разведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, брифинг пройдет в 14:30 по местному времени (21:30 по киевскому).

При этом американские разведывательные службы отказались предоставлять изданию любые комментарии по обвинениям Украины со стороны Кремля.

Два неназванных американских чиновника в комментарии журналистам рассказали, что в администрации Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, была ли предполагаемая атака заказана Киевом, проведена нелегальной проукраинской группой или же это была операция России.

Напомним, Кремль сегодня, 3 мая, якобы атаковали при помощи беспилотников. Россия начала обвинять Украину.

Позже в сети появились видео, на которых можно заметить момент “удара” по Кремлю.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту в Москве.

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