Администрация Байдена проведет брифинг для сенаторов по "атаке" на Кремль, - Politico

Чиновники Белого дома сегодня, 3 мая, проведут брифинг по "атаке" на Кремль для комитета Сената по разведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Два неназванных американских чиновника в комментарии журналистам рассказали, что в администрации Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, была ли предполагаемая атака заказана Киевом, проведена нелегальной проукраинской группой или же это была операция России.

При этом американские разведывательные службы отказались предоставлять изданию любые комментарии по обвинениям Украины со стороны Кремля.

Как отмечает издание, брифинг пройдет в 14:30 по местному времени (21:30 по киевскому).

Напомним, Кремль сегодня, 3 мая, якобы атаковали при помощи беспилотников. Россия начала обвинять Украину.

Позже в сети появились видео, на которых можно заметить момент “удара” по Кремлю.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту в Москве.

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