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Адміністрація Байдена поведе зустріч із керівництвом енергокомпаній для допомоги Україні, - Reuters

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Вашингтон, Вівторок 06 грудня 2022 11:34
Адміністрація Байдена поведе зустріч із керівництвом енергокомпаній для допомоги Україні, - Reuters Фото: США допоможуть відновити енергетичну інфраструктуру України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Адміністрація президента Джо Байдена скликає у четвер, 8 грудня, онлайн-зустріч із керівниками нафтогазових компаній, щоб обговорити, як Сполучені Штати можуть підтримати українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч відбувається у той час, коли Росія намагається за допомогою ракетних ударів перекрити енергопостачання України та зруйнувати інфраструктуру.

"Як ви знаєте, українські енергетичні активи зазнають агресивних нападів у спробі скористатися найхолоднішими зимовими температурами та найсуворішими погодними умовами. Разом ми можемо допомогти підвищити стійкість України", - написав Девід Терк, заступник міністра енергетики США у листі керівникам нафтогазової галузі.

Зустріч скликається Управлінням кібербезпеки, енергетичної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. У ньому беруть участь члени Координаційної ради нафтогазового сектора, до якої входять 26 торгових асоціацій.

Україна заявила, що Росія зруйнувала будинки на південному сході та відключила електрику у багатьох районах новим ракетним залпом у понеділок, а Москва заявила, що українські безпілотники атакували дві авіабази у глибині Росії за сотні кілометрів від лінії фронту.

Протягом кількох днів в Україні очікувався новий ракетний обстріл, і він стався якраз у той момент, коли мало закінчитися аварійне відключення електроенергії, а попередні пошкодження було усунуто. Внаслідок ударів деякі частини України знову поринули у крижану пітьму, а температура зараз тримається стабільно нижче нуля.

Нагадаємо, терористичні атаки з боку РФ погіршили очікування українського бізнесу. Індекс очікувань на ділову активність знову знизився.

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