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Администрация Байдена поведет встречу с руководством энергокомпаний для помощи Украине, - Reuters

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Вашингтон, Вторник 06 декабря 2022 11:34
Администрация Байдена поведет встречу с руководством энергокомпаний для помощи Украине, - Reuters Фото: США помогут восстановить энергетическую инфраструктуру Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Администрация президента Джо Байдена созывает в четверг, 8 декабря, онлайн-встречу с руководителями нефтегазовых компаний, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут поддержать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Встреча проходит в то время, когда Россия пытается с помощью ракетных ударов перекрыть энергоснабжение Украины и разрушить инфраструктуру.

"Как вы знаете, украинские энергетические активы подвергаются агрессивным нападениям в попытке воспользоваться самыми холодными зимними температурами и самыми суровыми погодными условиями. Вместе мы можем помочь повысить устойчивость Украины", - написал Дэвид Терк, заместитель министра энергетики США в письме руководителям нефтегазовой отрасли.

Встреча созывается Управлением кибербезопасности, энергетической безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. В нем участвуют члены Координационного совета нефтегазового сектора, в который входят 26 торговых ассоциаций.

Украина заявила, что Россия разрушила дома на юго-востоке и отключила электричество во многих районах новым ракетным залпом в понедельник, а Москва заявила, что украинские беспилотники атаковали две авиабазы в глубине России в сотнях километров от линии фронта.

В течение нескольких дней в Украине ожидался новый ракетный обстрел, и он произошел как раз в тот момент, когда должно было закончиться аварийное отключение электроэнергии, а предыдущие повреждения были устранены. В результате ударов некоторые части Украины снова погрузились в ледяную тьму, а температура сейчас держится стабильно ниже нуля.

Напомним, террористические атаки со стороны РФ ухудшили ожидания украинского бизнеса. Индекс ожиданий деловой активности снова снизился.

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