Зеленский о вступлении в ЕС: на нашей земле решается будущее Европы
Президент Украины Владимир Зеленский в контексте планов о вступлении в Европейский союз заявил, что украинцы уже сегодня влияют на судьбу Европы. В частности, ее будущее решается на украинской земле.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам визита в Польшу.
По его словам, Украина проводит трансформацию, которая приближает ее к вступлению в ЕС.
"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружество европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Европейский союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины.
До этого президент говорил, что уже настало время предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Зеленский также считает, что Киеву нужно предоставить план вступления в Евросоюз.