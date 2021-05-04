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Зеленский о вступлении в ЕС: на нашей земле решается будущее Европы

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 19:46
Зеленский о вступлении в ЕС: на нашей земле решается будущее Европы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте планов о вступлении в Европейский союз заявил, что украинцы уже сегодня влияют на судьбу Европы. В частности, ее будущее решается на украинской земле.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам визита в Польшу.

По его словам, Украина проводит трансформацию, которая приближает ее к вступлению в ЕС.

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружество европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Европейский союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины.

До этого президент говорил, что уже настало время предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Зеленский также считает, что Киеву нужно предоставить план вступления в Евросоюз.

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