Адміністрація Байдена планує передати Україні суттєвий обсяг допомоги, - Сибіга

Допомога Україні від США

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про те, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує "терміново" відправили 6 млрд доларів, які залишилися на допомогу Україні. Це хочуть зробити до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

За словами репортера з питань національної безпеки Politico Джека Деча, Білий дім вирішив піти на такий крок, оскільки після вступу Трампа на посаду може бути припинено постачання зброї Україні.

Пізніше у Білому домі підтвердили, що Джо Байден зобов'язався витратити всі гроші, які залишилися на допомогу Україні, поки він перебуває на посаді президента США.

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