Администрация Байдена планирует передать Украине существенный объем помощи, - Сибига

Помощь Украине от США

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует "срочно" отправить 6 млрд долларов, оставшихся на помощь Украине. Это хотят сделать для инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

По словам репортера по национальной безопасности Politico Джека Деча, Белый дом решил пойти на такой шаг, поскольку после вступления Трампа в должность могут быть прекращены поставки оружия Украине.

Позже в Белом доме подтвердили, что Джо Байден обязался потратить все деньги, которые остались на помощь Украине, пока он находится на посту президента США.

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