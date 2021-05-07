Администрация Байдена не напоминала Зеленскому скандал с Трампом, - Кулеба

Он подчеркнул, что даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня.

"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала", - сказал Кулеба.