Администрация Байдена не напоминала Зеленскому скандал с Трампом, - Кулеба

Новое руководство США не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениях с администрацией экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о скандале, связанном с деятельности газовой компании Burisma.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".
Он подчеркнул, что даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня.
"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала", - сказал Кулеба.
Как известно, экс-президенту США Дональду Трампу в конце 2019 года объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента