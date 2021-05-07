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Администрация Байдена не напоминала Зеленскому скандал с Трампом, - Кулеба

Автор: Даша Харченко

Новое руководство США не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениях с администрацией экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о скандале, связанном с деятельности газовой компании Burisma.

https://youtu.be/Hp574ptle-Q

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".

Он подчеркнул, что даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня.

"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала", - сказал Кулеба.

Как известно, экс-президенту США Дональду Трампу в конце 2019 года объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф БайденДмитрий КулебаДональд Трамп