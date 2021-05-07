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Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському скандал з Трампом, - Кулеба

Автор: Даша Харченко

Нове керівництво США не висловлювало невдоволення діями президента Володимира Зеленського у відносинах з адміністрацією екс-президента Дональда Трампа. Йдеться про скандал, пов'язаний з діяльності газової компанії Burisma.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу".

Він підкреслив, що навіть "тіні" цієї проблеми немає на порядку денному.

"Починаючи з перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня, ні на одному рівні не було американськими партнерами висловлено ніякої критики або осаду, який у них залишився, щодо якоїсь нібито неправильної поведінки української держави під час президентства Трампа і його скандалу", - сказав Кулеба.

Як відомо, екс-президенту США Дональду Трампу наприкінці 2019 року оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до Ради директорів якої входив Хантер Байден. Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту

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Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф БайденДмитро КулебаДональд Трамп