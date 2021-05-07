Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському скандал з Трампом, - Кулеба

Він підкреслив, що навіть "тіні" цієї проблеми немає на порядку денному.

"Починаючи з перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня, ні на одному рівні не було американськими партнерами висловлено ніякої критики або осаду, який у них залишився, щодо якоїсь нібито неправильної поведінки української держави під час президентства Трампа і його скандалу", - сказав Кулеба.