Администрация Байдена намерена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо, - Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена начала процедуру официального рассмотрения будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо. Официальный документ о пересмотре судьбы объекта может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
Отмечается, что администрация Байдена хочет закрыть пенитенциарный объект.
По оценке издания, маловероятно, что инициатива Белого дома приведет к немедленному закрытию тюрьмы в Гуантанамо.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила в беседе с журналистом издания, что Совет проводит оценку текущего положения дел в отношении спецтюрьмы.
"Мы проводим проверку, чтобы оценить текущее состояние дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более широкой целью - закрыть Гуантанамо", - заявила она.
По ее словам, Совет нацбезопасности США будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, штата и юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии тюрьмы Гуантанамо, а также проводить консультации с Конгрессом.
Отметим, что спецтюрьма в Гуантанамо расположена на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы здесь был фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, которые пытались перебраться в Соединенные Штаты. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы принял Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего.
В период с ноября 2001 года по март 2002 года администрацией Буша был издан ряд указов, касающихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное учреждение.
Напомним, в 2018 году Дональд Трамп распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо.
В 2013 году бывший президент США Барак Обама заявлял, что тюрьма Гуантанамо противоречит ценностям Соединенных Штатов и наносит стране ущерб.
Позже, 23 февраля 2016 года Обама, все еще будучи на посту президента США, представил план относительно закрытия тюрьмы в Гуантанамо.
"Давайте пойдем вперед и закроем эту главу, - сказал тогда Обама и добавил: Я не хочу перекладывать эту проблему на плечи следующему президенту, кем бы он не был".