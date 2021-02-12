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Адміністрація Байдена має намір закрити спецв'язницю в Гуантанамо, - Reuters

Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена почала процедуру офіційного розгляду майбутнього спецв'язниці на базі Гуантанамо. Офіційний документ про перегляд долі об'єкта може бути підписаний у найближчі тижні або місяці.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Білому домі.

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Зазначається, що адміністрація Байдена хоче закрити пенітенціарний об'єкт.

За оцінкою видання, малоймовірно, що ініціатива Білого дому призведе до негайного закриття в'язниці в Гуантанамо.

Прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Хорн заявила в бесіді з журналістом видання, що Рада проводить оцінку поточного стану справ щодо спецв'язниці.

"Ми проводимо перевірку, щоб оцінити поточний стан справ, яке адміністрація Байдена успадкувала від попередньої адміністрації, відповідно до нашої ширшої мети - закрити Гуантанамо", - заявила вона.

За її словами, Рада нацбезпеки США буде тісно співпрацювати з міністерствами оборони, штату і юстиції, щоб досягти прогресу закриття в'язниці Гуантанамо, а також проводити консультації з Конгресом.

Зазначимо, що спецтюрма в Гуантанамо розташована на військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі, в 15 км від однойменного міста. У 1990-ті роки тут був фільтраційний табір для біженців з Куби і Гаїті, які намагалися перебратися в Сполучені Штати. Рішення про створення спецв'язниці на території бази прийняв Пентагоном в рамках антитерористичної програми адміністрації президента Джорджа Буша - молодшого.

У період з листопада 2001 року по березень 2002 року адміністрацією Буша був виданий ряд указів, що стосуються установи в'язниці для особливо небезпечних злочинців, визначення їх статусу та створення спеціальних судових органів - військових комісій, що знаходилися у віданні міністерства оборони. Табір тимчасового утримання в Гуантанамо був переобладнаний і перепрофільований в повноцінне пенітенціарний заклад.

Нагадаємо, в 2018 році Дональд Трамп розпорядився згорнути програму щодо закриття в'язниці на базі Гуантанамо.

У 2013 році колишній президент США Барак Обама заявляв, що в'язниця Гуантанамо суперечить цінностям Сполучених Штатів і завдає шкоду країні.

Пізніше, 23 лютого 2016 року Обама, ще будучи на посаді президента США, представив план щодо закриття в'язниці в Гуантанамо.

"Давайте підемо вперед і закриємо цю главу, - сказав тоді Обама і додав: Я не хочу перекладати цю проблему на плечі наступного президента, ким би він не був".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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