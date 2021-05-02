Администрация Байдена намерена добиться отказа КНДР от ядерного оружия

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает телеканал ABC .

"Наша политика в отношении Северной Кореи не направлена на враждебность, она нацелена на поиск решений. Она нацелена на окончательное достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Салливан.

Как отмечает ABC, Белый дом недавно объявил о завершении своего пересмотра политики Северной Кореи. Президент США Джо Байден не будет полагаться на "стратегическое терпение" - термин, определявший подход эпохи Барака Обамы.

Салливан, заявил, что "более выверенный, практичный и взвешенный подход дает наилучшие шансы" сдвинуть вопрос с мертвой точки для уменьшения проблемы, создаваемой ядерной программой КНДР.