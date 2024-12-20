Адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд доларів, - Reuters

За даними джерел агентства, пакет охоплює перехоплювачі ППО та артилерійські боєприпаси, але точний вміст очікують, коли пакет буде оголошено найближчими днями.

У рамках USAI військову техніку закуповують в оборонної промисловості або партнерів, а не з американських запасів, а це означає, що її доставка на поле бою може тривати місяцями або роками.

Пакет USAI може стати одним з останніх кроків, які Сполучені Штати зроблять для надання прямої військової підтримки Україні, оскільки Київ готується до повернення обраного президента Дональда Трампа, який публічно поставив під сумнів військову допомогу і пообіцяв покласти край війні протягом 24 годин після вступу на посаду 20 січня.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили Україні 175 мільярдів доларів допомоги, зокрема близько 61,4 мільярда доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки.

Близько половини цієї допомоги у сфері безпеки надійшло через програму USAI, а інша частина була спрямована на вилучення з наявних військових запасів відповідно до президентського указу про скорочення чисельності особового складу.

Президентські повноваження щодо скорочення бюджету, що залишилися, становлять 5,6 млрд доларів.

Подальша допомога під питанням

Як зазначає Reuters, поки адміністрація Байдена готується оприлюднити деталі остаточного пакета USAI, залишаються питання щодо того, як і чи продовжуватимуть Сполучені Штати допомагати своєму союзнику за відсутності цільового фінансування USAI.

Під час своєї кампанії Трамп неодноразово ставив під сумнів рівень участі США в конфлікті, пропонуючи європейським союзникам нести більшу частину фінансового тягаря. Деякі з його колег-республіканців, які контролюватимуть як Палату представників, так і Сенат з наступного місяця, також охололи до допомоги Києву.

Така позиція - незважаючи на активну підтримку Конгресом США ідеї постійної або розширеної підтримки України - викликала занепокоєння серед прихильників України у Вашингтоні щодо майбутнього допомоги США за адміністрації Трампа.