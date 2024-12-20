Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов, - Reuters

По данным источников агентства, пакет включает в себя перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, но точное содержимое ожидается, когда пакет будет объявлен в ближайшие дни.

В рамках USAI военная техника закупается у оборонной промышленности или партнеров, а не из американских запасов, а это значит, что ее доставка на поле боя может занять месяцы или годы.

Пакет USAI может стать одним из последних шагов, которые Соединенные Штаты предпримут для оказания прямой военной поддержки Украины, поскольку Киев готовится к возвращению избранного президента Дональда Трампа, который публично поставил под сомнение военную помощь и пообещал положить конец войне в течение 24 часов после вступления в должность 20 января.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили Украине 175 млрд долларов помощи, в том числе около 61,4 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности.

Около половины этой помощи в сфере безопасности поступило через программу USAI, а остальная часть была направлена на изъятие из существующих военных запасов в соответствии с президентским указом о сокращении численности личного состава.

Оставшиеся президентские полномочия по сокращению бюджета составляют 5,6 млрд долларов.

Дальнейшая помощь под вопросом

Как отмечет Reuters, пока администрация Байдена готовится обнародовать детали окончательного пакета USAI, остаются вопросы о том, как и будут ли Соединенные Штаты продолжать помогать своему союзнику в отсутствие целевого финансирования USAI.

Во время своей кампании Трамп неоднократно ставил под сомнение уровень участия США в конфликте, предлагая европейским союзникам нести большую часть финансового бремени. Некоторые из его коллег-республиканцев, которые будут контролировать как Палату представителей, так и Сенат со следующего месяца, также охладели к помощи Киеву.

Такая позиция - несмотря на активную поддержку Конгрессом США идеи постоянной или расширенной поддержки Украины - вызвала обеспокоенность среди сторонников Украины в Вашингтоне относительно будущего помощи США при администрации Трампа.