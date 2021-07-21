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Администрация Байдена готовит разъяснение по ситуации с "Северным потоком-2"

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Вашингтон, Среда 21 июля 2021 00:01
Администрация Байдена готовит разъяснение по ситуации с "Северным потоком-2" Фото: У Байдена готовят разъяснение по ситуации с Nord Stream 2 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Внешнеполитическое ведомство США вскоре раскроет больше информации о состоянии переговоров с Германией относительно проекта "Северный поток-2". Это касается контекста гарантий безопасности Украины и союзников НАТО на восточном фланге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Она подтвердила, что во время встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на прошлой неделе этот вопрос был темой дискуссий.

"Я ожидаю, что Госдепартамент США и другие ведомства вскоре будут иметь больше информации по этому вопросу", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент Байден поручил своей команде работать с командой Меркель в вопросе о том, "как мы можем ответить на этот вызов, даже с учетом того, что газопровод был завершен на 90%, когда нынешняя администрация начала выполнять свои обязанности".

"Президент тогда планировал обратить внимание на нашу обеспокоенность, что этот проект угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров на восточном фланге НАТО", - добавила Псаки.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что получило в свое распоряжение черновой вариант проекта соглашения Германии и США по "Северному потоку-2".

По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.

Кроме того, соглашение предусматривает обязательство Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.

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Северный поток-2
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