Администрация Байдена готовит разъяснение по ситуации с "Северным потоком-2"

Внешнеполитическое ведомство США вскоре раскроет больше информации о состоянии переговоров с Германией относительно проекта "Северный поток-2". Это касается контекста гарантий безопасности Украины и союзников НАТО на восточном фланге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Она подтвердила, что во время встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на прошлой неделе этот вопрос был темой дискуссий.

"Я ожидаю, что Госдепартамент США и другие ведомства вскоре будут иметь больше информации по этому вопросу", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент Байден поручил своей команде работать с командой Меркель в вопросе о том, "как мы можем ответить на этот вызов, даже с учетом того, что газопровод был завершен на 90%, когда нынешняя администрация начала выполнять свои обязанности".

"Президент тогда планировал обратить внимание на нашу обеспокоенность, что этот проект угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров на восточном фланге НАТО", - добавила Псаки.