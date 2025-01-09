Команда Байдена поможет Трампу с договором об освобождении заложников в Газе, - Белый дом

Администрация Джо Байдена тесно сотрудничает с новой администрацией Дональда Трампа для заключения соглашения об освобождении заложников в Секторе Газа. Это поможет новому президенту и его команде ускорить достижение соглашения.

"Американский народ имеет полное право ожидать, что мы позаботимся о том, чтобы новая команда была полностью проинформирована, и если мы не получим это соглашение до того, как мы уйдем, то, когда они войдут в дверь в полдень 20 января, они могут ударить с ходу и попытаться закрыть ее для себя", - сказал Кирби во время пресс-брифинга.

В то же время, отметил он, за столом переговоров находится нынешняя администрация, а представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт МакГерк сейчас представляет США в Дохе (Катар).