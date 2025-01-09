Команда Байдена поможет Трампу с договором об освобождении заложников в Газе, - Белый дом
Администрация Джо Байдена тесно сотрудничает с новой администрацией Дональда Трампа для заключения соглашения об освобождении заложников в Секторе Газа. Это поможет новому президенту и его команде ускорить достижение соглашения.
Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Американский народ имеет полное право ожидать, что мы позаботимся о том, чтобы новая команда была полностью проинформирована, и если мы не получим это соглашение до того, как мы уйдем, то, когда они войдут в дверь в полдень 20 января, они могут ударить с ходу и попытаться закрыть ее для себя", - сказал Кирби во время пресс-брифинга.
В то же время, отметил он, за столом переговоров находится нынешняя администрация, а представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт МакГерк сейчас представляет США в Дохе (Катар).
Переговоры между Израилем и ХАМАС
7 октября 2023 года боевики палестинского исламского движения ХАМАС вторглись из Сектора Газа в Израиль и захватили в плен 251 человека. Израильтяне имеют подтвержденные данные, что на сегодня живыми остаются около половины заложников.
С мая 2024 года Израиль и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня и взаимном освобождении заложников. Посредниками в переговорах выступают Катар и Египет. Однако процесс продолжается сложно и пока не увенчался успехом.
В конце декабря стороны обвинили друг друга в затягивании прекращения огня.
3 января в Дохе (Катар) переговоры возобновились.
6 января ХАМАС заявил о сформированном списке заложников для обмена, но в Израиле не получали никаких проектов решений.
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