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В адміністрації Зеленського розглядають варіанти переїзду з Банкової

Новини » Політика    03.06.2019 - 16:58
В адміністрації Зеленського розглядають варіанти переїзду з Банкової
Фото: прес-секретар президента Юлія Мендель (РБК-Україна)

Співробітники адміністрації хочуть знайти економічно вигідний варіант переїзду

В адміністрації президента України Володимира Зеленського розглядають кілька локацій переїзду адміністрації з вулиці Банкової. Про це новий прес-секретар Юлія Мендель сказала на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона відзначила, що для переїзду все повинно бути правильно підраховано, щоб це було економічно вигідно "і щоб гроші просто не викидалися".

"Як ви знаєте, адміністрація президента, можливо, буде переїжджати… Ці питання розглядаються, підраховуються, і ми побачимо, куди ми зможемо переїхати", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 червня президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем журналістку Юлію Мендель.

Нагадаємо, в квітні в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що має намір перенести АПУ з будівлі на Банковій. "У нас є можливість розібратися з Адміністрацією президента, як мінімум. Чому там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію? ... Дуже хочу (переїхати з Банкової, - ред.). Я сказав своїм хлопцям - шукаєте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу", - сказав тоді він.

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