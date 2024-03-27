Адміністраторка Telegram-каналу вкрала майже 1 млн гривень пожертв, її викрили

Шахраї в Україні

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Раніше СБУ повідомила, що в Україні ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців. В Офісі генпрокурора повідомили, що річний оборот шахраїв становив 3 млрд гривень.

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