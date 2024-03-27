Администратор Telegram-канала украла почти 1 млн гривен пожертвований, ее разоблачили

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Ранее СБУ сообщила, что в Украине ликвидировали более 100 мошеннических call-центров, которые похищали персональные данные и деньги украинцев. В Офисе генпрокурора сообщили, что годовой оборот мошенников составил 3 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.