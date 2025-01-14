Адміністративне затримання за порушення правил мобілізації може тривати до 3 годин, - ТЦК

За її словами, якщо громадянин чинить злісну непокору або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК, про це є теж відповідна норма в кодексі України про адміністративні правопорушення, яка дозволяє співробітнику поліції під протокол здійснити адміністративне затримання такого громадянина.

"Але це має певний термін. Тобто до 3 годин. І в разі якщо громадянин чинить непокору із застосування фізичного впливу до військовослужбовців в тому числі термін такого затримання може тривати навіть 3 доби", - розповіла Козак.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було запроваджено воєнний стан. Цей режим діє у разі загрози нападу або військової агресії, яка ставить під удар суверенітет та територіальну цілісність держави.

Наразі під мобілізацію потрапляють військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до служби, не мають права на відстрочку та не перебувають у резерві.