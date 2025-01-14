Административное задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до 3 часов, - ТЦК

По ее словам, если гражданин оказывает злостное неповиновение или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, об этом есть тоже соответствующая норма в кодексе Украины об административных правонарушениях, которая позволяет сотруднику полиции под протокол осуществить административное задержание такого гражданина.

"Но это имеет определенный срок. То есть до 3 часов. И в случае если гражданин оказывает неповиновение по применению физического воздействия к военнослужащим в том числе срок такого задержания может длиться даже 3 суток", - рассказала Козак.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было введено военное положение. Этот режим действует в случае угрозы нападения или военной агрессии, которая ставит под удар суверенитет и территориальную целостность государства.

Сейчас под мобилизацию попадают военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к службе, не имеют права на отсрочку и не находятся в резерве.