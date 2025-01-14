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Административное задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до 3 часов, - ТЦК

Иллюстративное фото: украинский военный (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители могут задерживать гражданина, который оказывает злостное неповиновение или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК. Это должно происходить под протокол.

Об этом сказала заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время пресс-конференции.

По ее словам, если гражданин оказывает злостное неповиновение или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, об этом есть тоже соответствующая норма в кодексе Украины об административных правонарушениях, которая позволяет сотруднику полиции под протокол осуществить административное задержание такого гражданина.

"Но это имеет определенный срок. То есть до 3 часов. И в случае если гражданин оказывает неповиновение по применению физического воздействия к военнослужащим в том числе срок такого задержания может длиться даже 3 суток", - рассказала Козак.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было введено военное положение. Этот режим действует в случае угрозы нападения или военной агрессии, которая ставит под удар суверенитет и территориальную целостность государства.

Сейчас под мобилизацию попадают военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к службе, не имеют права на отсрочку и не находятся в резерве.

Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.

Подробнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в УкраинеТЦК